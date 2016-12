Traumtor von Mchitarjan Boxing Day: Arsenal, ManUnited und Chelsea siegen

Mesut Özil beschenkte den FC Arsenal in seinem 100. Auftritt in Englands höchster Fußball-Spielklasse mit der Vorlage zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer gegen West Bromwich Albion. Damit halten die Nord-Londoner, bei denen Özils Weltmeister-Kollegen Per Mertesacker und Shkodran Mustafi weiter verletzt fehlten, nach dem 18. Spieltag den Rückstand auf Chelsea (46 Punkte) bei neun Zählern. Noch vor den Gunners steht punktgleich der FC Liverpool. Das Team von Teammanager Jürgen Klopp empfängt Stoke City erst an Dienstag. Auch Manchester City kann mit einem Sieg am Montagabend bei Hull City wieder vor Arsenal rücken.