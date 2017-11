München - Er lispelte zwar nicht mehr so auffällig wie tags zuvor in Rosenheim, hatte von dort allerdings ein schmerzhaftes Andenken mitgebracht: Christian Köppel, Verteidiger der Löwen, war beim 1:1 am Sonntag bei Namensvetter TSV 1860 Rosenheim zweifellos einer der Protagonisten der Partie.