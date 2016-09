So geschehen am Donnerstag um 15 Uhr vor der St. Laurentius Kirche am Tegernsee. Hier und heute holen sich die Hartls – natürlich in Tracht – den göttlichen Segen ab. Kennengelernt haben sich die beiden Sänger 1973 in München bei der Arbeit. Fortan traten sie zusammen auf, teilten Bühne und Bett. 1997 heirateten sie standesamtlich, bekamen zwei Söhne und lebten skandalfrei in der Nähe von München.