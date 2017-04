Traum-Start beim MLS-Debüt Schweinsteiger: Erstes Spiel, erstes Tor für Chicago!

Chicago – Was für ein Traum-Start! Bastian Schweinsteiger hat sich gleich bei seinem ersten Spiel für Chicago Fire in die Herzen der Fans geschossen. Beim 2:2 (1:0) gegen Montreal Impact erzielte der Weltmeister am Samstag bereits in der 17. Minute das Führungstor für die Amerikaner - und wurde danach von all seinen Mitspielern bejubelt und umarmt.