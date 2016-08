Den Vorwurf der Selbstinszenierung weist Gina-Lisa Lohfink (29, "Barbie Girl" ) gebetsmühlenartig zurück, trotz Teilnahmen in zahlreichen Reality-TV-Formaten. Ihr gestriges Erscheinen in der Church of St. Augustine of Canterbury in Wiesbaden setzt allem bisher dagewesenen allerdings die Krone auf. Eine Woche nach ihrer Verurteilung wegen Falschaussage trat sie im Rahmen eines bizarren Projekts des Konzeptkünstlers Dirk Verhoeven (39) auf. Begleitet wurde sie dabei von ihrem besten Freund Florian Wess.