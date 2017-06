Trauerfeierlichkeiten aus Speyer Abschied von Helmut Kohl: Das Erste überträgt live

Das Erste ehrt den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl am Samstag, den 1. Juli, mit einer Sondersendung. Der Sender überträgt ab 17:10 Uhr live die Trauerfeierlichkeiten aus Speyer. Dabei wird sowohl das Requiem im Speyerer Dom, als auch das daran anschließende militärische Zeremoniell in voller Länge ausgestrahlt. Außerdem wird eine Zusammenfassung des europäischen Trauerakts aus Straßburg gezeigt, der bereits am Vormittag abgehalten wird. (In "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" erlangen Sie tiefen Einblick in das Wirken und Leben von Helmut Kohl)