Der völlig unerwartete Tod von Sängerin Dolores O'Riordan (1971-2018, "Something Else") hat die Musikwelt schockiert. Während die Umstände ihres Todes weiterhin Rätsel aufgeben, steht der Beisetzungstermin allerdings schon fest. Die Frontfrau von The Cranberries wird Medienberichten zufolge am Dienstag in Irland beigesetzt. Der Trauergottesdienst wird in der Saint-Ailbe-Kirche in Ballybricken nahe Limerick im engsten Freundes- und Familienkreis stattfinden.