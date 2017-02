Trauerfeier für Blutenburgtheater-Gründer Abschied vom Krimi-Prinzipal am Westfriedhof

Lesen Sie hier: Beerdigung in Aying Promis und Familie trauern um Wolfgang Lippert

Der gebürtige Tölzer verbrachte einen Teil seiner Kindheit im Heim und entdeckte schon früh seine Begeisterung für das Theater. Seine Schwester Ute-Karen Voigt erinnert sich an die ersten Stücke im Kindesalter: etwa an Schneewittchen und die sieben Zwerge, bei dem ihr die Zwergenkapuze über den Kopf rutschte und ihr Bruder René sie an die Hand nahm und von der Bühne führte. „Deine liebevollen Regieanweisungen fürs Leben, mein großer Bruder, sie werden mir fehlen.“

Sein Theaterchor singt ihm zu Ehren „Der Mond ist aufgegangen“, und als die vielen Stimmen von den Wänden widerhallen, bewegt seine Frau mit traurigem Lächeln leicht die Lippen. Gefasst läuft sie an der Spitze des Trauerzugs zu seinem Urnengrab, erst als sie hinunterblickt auf ihren Ehemann, kann auch sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. „Er war ein Schau-Mensch. Er hat das Leben geliebt“, sagt sie der AZ. „Man kann jetzt nur in die Zukunft blicken.“

Sie will und muss jetzt stark sein, um ihm seinen letzten großen Wunsch zu erfüllen: sein Lebenswerk, das Blutenburgtheater, in seinem Sinne weiterzuführen. „Sich hängen zu lassen, das wäre nicht in seinem Sinne gewesen.“