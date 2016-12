Trauer um Fisher und Richard Adams George R.R. Martin über 2016: "Tod, Tod und noch mehr Tod"

George R.R. Martin nannte es ein "wahrhaft unglaubliches" Werk, das irgendwie immer vergessen werde, wenn Fans die großen Fantasy-Romane diskutieren: "Vielleicht liegt es an den sprechenden Kaninchen? Ich hab keine Ahnung..." Adams sei ein wundervoller Schriftsteller gewesen, so Martin weiter, und "Unten am Fluss" war sein Meisterwerk, aber es sei auf keinen Fall sein einziges großartiges Buch gewesen. Auch "Shardik" und "Maia" sowie "Das Mädchen auf der Schaukel" erwähnte der "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor.

Adams sei nie richtig "einer von uns" gewesen, so Martin, weil er nicht Teil der Fantasy-Community geworden ist. Vielleicht weil er auf der World Fantasy Convention nie mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden ist, spekuliert Martin weiter. "Er hätte das verdient. Ich habe ihn 20 Jahre lang dafür vorgeschlagen. Teilweise auch, weil ich ihn treffen wollte. Jetzt werde ich das nie. Das ist traurig." Am Ende schreibt George R.R. Martin: "Eine wundervolle Schauspielerin, ein großer Schriftsteller. Die Welt ist heute ärmer. Bitte, lass dieses erbärmliche Jahr ein Ende finden."