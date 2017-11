Auch Fredi Heiß trauert um Luttrop: "Er war einer der Eckpfeiler dafür, dass wir damals alle gemeinsam eine schöne Zeit hatten und mit 1860 große Triumphe erringen konnten. Er war auch vom Menschlichen her wunderbar. Früher war er öfter in München und hat auch mal ein Spiel angesehen, in der letzten Zeit hat er zurückgezogener gelebt. Was man so hört, war er schon seit längerer Zeit krank. Wir werden ihn nie vergessen."