Minutenlang Artikel lesen ist verboten

Trauben probieren ist also streng genommen nicht in Ordnung. Wie sieht es dann mit Zeitschriften aus? Auch hier muss man aufpassen, um nicht widerrechtlich zu handeln. Wer nur mal kurz die Inhaltsangabe überfliegt, hat nichts zu befürchten. Minutenlang ganze Artikel durchzulesen, ohne die Zeitschrift im Anschluss zu kaufen, ist jedoch streng genommen verboten. Wesentlicher Grund dafür ist, dass der Inhalt der Zeitschrift - und nicht die Zeitschrift an sich - urheberrechtlich relevant ist. Stundenlang am Zeitschriftenregal stöbern ist also nicht zu empfehlen.