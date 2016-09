Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Amberg sind sechs Personen verletzt worden. In einer Linkskurve war ein Transporter mit dem Auto einer Familie kollidiert.

Amberg - Vier Mitglieder einer Familie sowie zwei weitere Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 im Landkreis Amberg-Sulzbach verletzt worden. Ein Transporter war in der Nacht zum Montag in Königstein in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Familie kollidiert, wie ein Polizeisprecher sagte.