Ganz abwegig wäre ein Keita-Transfer nach München nicht: Mit 22-Jahren ist der Mittelfeldmann noch recht jung, bisher zeigte er in der Saison konstant gute Leistungen (vier Tore, acht Vorlagen) und als netten Nebeneffekt würde man einem Liga-Konkurrenten einen Schlüsselspieler wegschnappen. Vertraglich an RB gebunden ist Keita noch bis 2020 – transfermarkt.de zufolge beträgt sein Marktwert 22 Millionen Euro. Mögliche Interessenten müssten also wohl einiges an Geld in die Hand nehmen, wobei ohnehin fraglich ist, ob die Leipzig-Verantwortlichen ihren wichtigen Spieler verkaufen würden. Wie der kicker nun berichtet, soll Keita jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen haben – im kommenden Jahr wäre er so für festschriebene 45 bis 50 Millionen Euro zu haben. Diese Summe würde jährlich dann immer kleiner werden – die Klausel soll ab Sommer 2018 greifen.