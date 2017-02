Havertz gilt als großes Talent, ist sowohl im Mittelfeld variabel einsetzbar und schwebt laut Bayer-Sportchef Rudi Völler "auf einer kleinen Wolke". "Er erinnert mich vom Spieltypus her an Mesut Özil. Er hat dieses Selbstverständliche, den Ball zu streicheln, einfache Dinge in voller Gelassenheit vorzubereiten", sagte Völler nach dem 3:1-Sieg in Augsburg, als Havertz zwei Treffer vorbereitete.

Gnabry bleibt ein Thema

Auch Serge Gnabry steht weiter auf der Wunschliste des FC Bayern: Denn trotz aller Dementis haben die Münchner die Option des Erstzugriffsrechts auf das Talent. Laut Kicker liegen Werder-Geschäftsführer Frank Baumann aktuell keine Anfragen für den Nationalspieler vor.

Auffällig: Gnabry und Havertz werden von der in Nürnberg ansässigen Agentur Spielerrat vertreten.