München - Sein Vater lobte den FC Bayern und dessen Umfeld zuletzt in höchsten Tönen, jetzt geht James Rodriguez höchstselbst in die Offensive: Wie die spanische Sportzeitung Don Balon berichtet, hat sich der Offensivmann direkt an Trainer Carlo Ancelotti gewandt, um mit ihm über einen möglichen Wechsel nach München zu sprechen.