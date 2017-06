Grund 2: Offensiv-Allrounder Alexis Sanchez will unbedingt mit seinem Ex-Coach aus gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona zusammenarbeiten. Und so spielt ausgerechnet der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola das Zünglein an der Waage. Der Guardian schreibt, dass der 28-Jährige - er steht gemeinsam mit FCB-Profi Arturo Vidal mit der chilenischen Nationalelf im Finale des Confed Cups - unbedingt erneut für den Katalanen auf Torejagd gehen möchte. Sanchez und Guardiola arbeiteten bereits in der Saison 2011/2012 beim FC Barcelona zusammen. Guardiola holte den Chilenen damals für 26 Millionen Euro Ablöse von Udinese Calcio. Im Sommer 2018 läuft der Vertrag von Alexis Sanchez aus, und die Citizens wollen die mauernden Gunners mit einem satten Angebot über mehr als 50 Millionen Euro Ablöse überzeugen.

Grund 3: Den liefert der FC Bayern in Person von Uli Hoeneß gleich selbst. "Entweder wir gehen diesen Weg mit all diesen jungen Leuten, und dann müssen sie eine Chance haben zu spielen - oder wir gehen diesen Weg nicht", stellt der Präsident des deutschen Rekordmeisters klar und fügte an: "Aber einen Neuaufbau kann man nicht machen, indem man 100-Millionen-Transfers für 29- und 30-Jährige durchzieht."

Mehr zum Thema: Badstuber zu Verhandlungen mit neuem Klub