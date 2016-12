München - Noch am Donnerstag zweifelte Bayern Präsident im "kicker" an einem Wechsel des 21-Jährigen an die Isar. Der Grund: Die Ablösesumme. Einige europäische Spitzenklubs seien bereits an dem Youngster dran und könnten so den Preis nach oben schrauben, mutmaßte Hoeneß.