Doch schon am 3. Januar ist es vorbei mit der Ruhe. Dann bittet Bayern-Trainer Carlo Ancelotti zum ersten Training an der Säbener Straße. Im Anschluss reist der Tross des FC Bayern nach Katar ins Trainingslager. Bereits zum sechsten Mal in Folge gastieren die Münchner im Winter an der Aspire Academy in Doha.