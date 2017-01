Trainingslager in Troia Liveticker am Mittwoch: TSV 1860 gegen Setúbal

Troia - Seit über zwei Wochen bereitet sich Neu-Coach Pereira mit seinem Team im Trainingslager in Troia intensiv auf den Rückrundenstart gegen Greuther Fürth (am 27. Januar) vor. Am Mittwoch wird sich zeigen, ob die Löwen schon in Form ist. Mit Vitória Futebol Clube Setúbal erwartet Pereiras Team der schwerste Testspiel-Gegner. Der portugisische Erstligist, für den schon José Mourinho aufgelaufen ist, ist aktuell Zehnter der Primera División und ein echter Prüfstein.