Trainingslager in Doha FC Bayern: Brennpunkt Bollwerk

Hummels und Javi Martínez: Es könnte gut sein, dass die Bayern beim Bundesliga-Start in Freiburg in zehn Tagen mit nur noch zwei zentralen Verteidigern dastehen. Jérôme Boateng fällt nach seiner Schulter-OP weiter aus, der Abwehrboss, der seit kurzem als Markenbotschafter für McDonalds auftritt, wird laut Trainer Carlo Ancelotti in etwa sechs Wochen wieder zur Mannschaft stoßen. Und dass Holger Badstuber in Zukunft noch für die Bayern spielt, ist eher unwahrscheinlich.