In seine letzten fünf Trainer-Monate will Heynckes noch einmal alles hineinlegen. Das Traumziel heißt Kiew, wo am 26. Mai 2018 das Champions-League-Finale stattfindet. Auch seine Spieler wollen ein großes Heynckes-Revival erleben. "Wir haben wie immer große Ziele in der Rückrunde und haben uns alle Voraussetzungen geschaffen", sagte Thomas Müller, der den weiterhin verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer auch in der ersten Phase 2018 als Kapitän vertreten wird.

Gabriel: Rückendeckung für Bayern-Camp in Katar

Für sein alljährlich umstrittenes Trainingslager in Katar hat der deutsche Fußball-Meister Bayern München offenbar moralische Rückendeckung durch die Bundesregierung bekommen. "Außenminister Sigmar Gabriel hat mir neulich bestätigt, dass sich die Situation der Arbeiter in Katar durch den Fußball verbessert habe, auch wenn sie natürlich immer noch besser werden könne", sagte Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der tz (Dienstag-Ausgabe) vor dem für Dienstag geplanten Abflug der Bayern in den Wüstenstaat.

25 Spieler fahren ins Trainingslager, zwei Stars fehlen

Neuer (Mittelfußbruch) wird im Emirat am Persischen Golf ebenso fehlen wie der Spanier Thiago (Muskelverletzung). Das Duo bleibt zur Reha in München. Heynckes wird inklusive Nachwuchskräften 25 Spieler mitnehmen. Mit dabei sind die Nachwuchsspieler Ron-Thorben Hoffmann, Lukas Mai, Niklas Dorsch, Marco Friedl und Felix Götze. Am kommenden Samstag (15.00 Uhr/MEZ), einen Tag vor dem Heimflug, ist ein Testspiel gegen den einheimischen Verein Al-Ahli SC vereinbart worden. "Wir werden in Doha richtig gut arbeiten. Es ist keine lange Vorbereitungszeit, aber wir werden sie nutzen, um gut in die Rückrunde zu starten", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Die Zeit drängt: Schon am 12. Januar geht es mit dem Gastspiel beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen in der Bundesliga wieder los.

Im Trainingslager dabei: Wagner, Süle, Hummels, Ribéry, Martínez, Lewandowski, Robben, James, Rafinha, Bernat, Mai, Boateng, Rudy, Götze, Starke, Vidal, Tolisso, Müller, Ulreich, Alaba, Coman, Dorsch, Kimmich, Friedl, Hoffmann