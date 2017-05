Vitor Pereira: "Emotional erholen"

"Jetzt gilt es, die Mannschaft emotional zu erholen", meinte Pereira nach der Pleite und stellte sich schützend vor seine Löwen. Der Portugiese wird sich was dabei gedacht, am Montag nicht trainieren zu lassen, keine Frage. Doch im Showdown gegen den Abstieg geht es auch um Botschaften, an die Fans und an die Konkurrenz. Diese vernimmt zum Start in die Woche aus München-Giesing: kein Training bei Sechzig. Schwierig. Mindestens.