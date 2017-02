Training wie beim Militär Crossfit: Hartes Training für schnellere Erfolge

Trainieren wie beim Militär

Das Crossfit-Training zeichnet sich durch eine unglaubliche Intensität aus, die viele Sporthasen und Bodybuilder in die Knie zwingt. Das Workout setzt sich zusammen aus einem hochwertigen Muskeltraining und trainiert zudem Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeits Koordination und Geschwindigkeit. Das sogenannte Workout of the Day ist beim Crossfit eine darauf ausgelegte Auswahl an Übungen. Diese Übungen müssen dann je nachdem in einer bestimmten großen Anzahl ausgeführt werden oder eine bestimmte Zeit lang absolviert werden. Eine komplette Trainingseinheit besteht zumeist aus Aufwärmübungen mit anschließendem Fertigkeitstraining und Kraftübungen, gefolgt von einem zehn- bis zwanzigminütigem Hochintensitätstraining und abschließendem Stretching.