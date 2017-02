Training für Champions Fit im Ring: Boxen zur Traumfigur

Training für Champions

Mit einem Boxtraining können in relativ kurzer Zeit enorme Erfolge erzielt werden. Hierfür gibt es zum einen die Möglichkeit eines Boxvereins. Der Vorteil ist, dass ein professioneller Trainer zur Seite steht, der die richtigen Techniken erklärt und dazu seine Boxer immer wieder zu Höchstleistungen motiviert. Zusätzlicher Pluspunkt ist die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten unter professioneller Aufsicht im Trainingskampf auszuprobieren. Viele Vereine bieten auch spezielle Kurse für Frauen und Kinder an. Aber auch wer nicht unbedingt in den Ring steigen möchte, kann vom Boxtraining profitieren. Viele Fitnessstudios bieten mittlerweile Boxkurse an, die alle fürs Boxen wichtigen Eigenschaften trainieren. Zuhause können ein Sandsack oder ein Doppelblendball das Training gut unterstützen – Anfänger sollten aber nicht auf professionelle Einweisung verzichten, um die Boxtechniken richtig zu erlernen. Alles in allem stellt Boxen ein wirklich umfangreiches Workout dar, dass nicht nur für harte Kerle sinnvoll ist. Egal, ob mit Gegner im Ring oder ohne, ob Mann oder Frau, vom Boxtraining kann wirklich jeder profitieren und in Rekordzeit enorme Erfolge erreichen.