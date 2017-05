"Ich hab 90 Tage nicht geschlafen" Katja Bienert: So geht es der Schauspielerin im US-Knast

Erst galt sie als vermisst, dann stand fest, dass sie in einem US-Gefängnis in Abschiebehaft sitzt. In einem ersten TV-Interview erzählt Katja Bienert jetzt, wie es ihr gerade ergeht.