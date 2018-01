Sammer: "Die Liga muss sich Gedanken machen"

In der Rückrunde, in die der FC Bayern am Freitag (20:30 Uhr/ZDF und Eurosport sowie im AZ-Liveticker) in Leverkusen startet, traut Sammer seinem Ex-Klub nun viel zu – nicht nur in der Bundesliga und dem DFB-Pokal, sondern auch in der Champions League.