...die Aussage von Hoeneß, dass Heynckes über die Saison hinaus Trainer bleiben könnte: "Uli Hoeneß hat damit nur seine Wertschätzung gegenüber Heynckes kundgetan. Dass Jupp sich an seine Vereinbarung halten will, ist auch in Ordnung. Gestern hat er mich gefragt, warum Uli das gesagt hat. Dann habe ich ihm genau das geantwortet."