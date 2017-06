Trainer über Jung-Löwen Daniel Bierofka: "Wir werden oft die Gejagten sein"

München - Die Arena an der Bodenseestraße in Memmingen kennen die Fußballer von 1860 München schon, und auch die Busfahrten nach Schweinfurt, Buchbach und Illertissen sind nichts Neues. Der TSV geht mit einem Team in die anstehende Regionalliga-Saison, dessen Kern dort schon in der abgelaufenen Spielzeit als U21 angetreten war. Und dennoch ist künftig alles anders – denn die Truppe ist von nun an nicht mehr nur die zweite Mannschaft der Löwen. Trainer Daniel Bierofka brachte es auf den Punkt: "Wenn wir irgendwo hin fahren, sind wir nicht mehr die U21, sondern der TSV 1860 München."