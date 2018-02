In der Winterpause haben die Sechzger nur den vereinslosen Michael Görlitz geholt. Ein Fingerzeig, wie es um die Finanzen des Klubs steht?

Das kann ich nicht beurteilen. Was ich aber dazu sagen kann: Für Biero muss Sechzig an die Schmerzgrenze gehen. Viele im Verein werden das nicht gerne hören, aber für ihn würde ich auch ein weiteres Darlehen aufnehmen, obwohl man sich ja dagegen entschieden hat. Es sollten dann doch beide Seiten daran interessiert sein, dass er Sechzig erhalten bleibt. Alles andere wäre ein Kardinalfehler, ein schlechter Witz.

Bierofka sagte auch, er müsse das akzeptieren und habe bis Sommer "keinen Kopf und keine Zeit mehr" für Verhandlungen.

Wer Biero kennt, der weiß: Er ist ein leidenschaftlicher Mensch. Vielleicht war das auch eine Gegenreaktion. Ein neuer Vertrag würde ja nicht nur eine Gehaltsanpassung bedeuten, es wäre auch eine Wertschätzung für seine geleistete Arbeit. Und Wertschätzung braucht jeder Mensch, egal in welchem Beruf. Wenn du so einen Mann hast, musst du ihn hegen und pflegen.

…sonst gibt er eventuell entnervt auf.

Grundsätzlich muss man sagen: Bierofka und Sechzig, das gehört zusammen. Er ist hier verwurzelt und ein absoluter Löwe. Aber man darf eines nicht vergessen: Er könnte durchaus den ein oder anderen Profiverein in höheren Ligen interessieren. Schauen Sie nur mal nach Augsburg: Wenn jemand vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, dass Manuel Baum dort Trainer ist – damals war er noch bei Unterhaching. Oft kann es im Fußball schneller gehen, als man denkt.

Stichwort Geschwindigkeit: Wie wichtig wäre der Aufstieg Ihrer Meinung nach schon in der laufenden Saison?

Klar ist, nicht nur für die Perspektive vom Trainer, auch für die Mannschaft: Sechzig muss bald aufsteigen, sonst ist die ganze Aufbruchsstimmung ganz schnell wieder weg. Für mich in den nächsten zwei Jahren. Nächstes Jahr ist es mit vier Aufsteigern vielleicht einfacher, aber deswegen immer noch nicht leicht. Dass Bierofka bei dem Projekt die wichtigste Rolle einnimmt, muss man doch keinem mehr erklären. Ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Dann wäre bei Sechzig nur noch Fasching.

