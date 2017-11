Trainer Buric zuversichtlich Greuther Fürth im "leichten Aufwind"

"Wir befinden uns in einem leichten Aufwind. Ich hoffe, wir sind jetzt in der Lage, auswärts etwas befreiter und defensiv stabiler zu spielen", sagte Trainer Damir Buric am Donnerstag in Fürth. Die Franken bejubelten in der Vorwoche ein 4:0 gegen den FC St. Pauli, der MSV verlor bei Jahn Regensburg mit 0:4.