Tragischer Unfall 19-jähriger Motorradfahrer stirbt an Hauswand

Inzell - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Traunstein tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr er am Freitagabend in Inzell auf eine am Straßenrand beginnende Leitplanke und wurde mehrere Meter weit gegen ein Wohnhaus geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein entgegenkommender Motorradfahrer hatte den Unfall beobachtet und gab an, dass es keine Einwirkung von außen gegeben habe.