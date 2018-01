Große Trauer in der Musikwelt. France Gall ist tot, wie ihre Kommunikationsbeauftragte Geneviève Salama der französischen Nachrichtenagentur AFP in einer Erklärung mitteilte. "Es gibt Worte, die man niemals aussprechen will", heißt es in der Erklärung, "France Gall ist am 7. Januar in das Weiße Paradies gelangt(...)." "Mit Würde" habe France Gall der bösen Krankheit die Stirn geboten, heißt es weiter. Gall wurde seit Mitte Dezember in einem Krankenhaus in Neuilly bei Paris behandelt, offizieller Grund war eine schwere Infektion.