Erding – Der Seniorchef einer Baufirma in Erding ist am frühen Samstagnachmittag bei einem tragischen Betriebsunfall ums Leben gekommen. Ereignet hatte sich das Unglück am unbefestigten Radlweg an der Falkenauer Straße am Itzlinger Graben, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.