Tragische Todesfälle Carrie Fisher und Debbie Reynolds: Doppel-Begräbnis in Planung

Carrie Fisher war am Dienstag im Alter von 60 Jahren den Folgen eines Herzinfarkts erlegen. Bereits am Mittwochabend wurde ihre Mutter Debbie Reynolds mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. In der Nacht auf Donnerstag verstarb der Hollywood-Star. Schwer getroffen sind nun natürlich auch die Angehörigen. Carrie Fishers Halbschwester Joely Fisher (49) erklärte am Donnerstag auf Twitter: "Einige der magischen Menschen haben uns verlassen... In diesem Moment bin ich untröstlich."