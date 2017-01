Keine Romantik mehr

Mittlerweile könne sie nicht mehr glauben, dass sie so gedacht habe, erzählte Williams weiter - die offenbar bei dem Interview auch Tränen vergoss. "Vielleicht ist es das Mitgefühl für die Person, die dachte, er werde uns nicht finden können, das mich jetzt weinen lässt", sagte sie. Ihre romantische Ader habe unter den Geschehnissen aber eher gelitten, sagte Williams. "Wenn du seit 11 Jahren ein Kind hast und dies alleine geschafft hast, dann hast du keine romantischen Ideale, denn du hast die ganz praktische Erfahrung, dass du alleine klarkommst."

Williams' Äußerung kommt zu einem passenden Zeitpunkt. Nicht nur, dass Ledger vor fast genau acht Jahren an einer Überdosis gestorben war. Michelle Williams wurde am Dienstag auch für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Erstmals war ihr dieses Künststück 2006 geglückt. Damals für den Streifen "Brokeback Mountain" - jenen Film, an dessen Set sie Heath Ledger kennengelernt hatte.