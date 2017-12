Traditionelle Neujahrs-Ehrung Ab jetzt offiziell "Sir": Ritterschlag für Barry Gibb und Ringo Starr

Große Ehre für zwei Kult-Musiker: Ex-Beatle Ringo Starr (77, "Give More Love") und Barry Gibb (71), einziges noch lebendes Mitglied der Band Bee Gees, sind vom britischen Königshaus in den Ritterstand erhoben worden. Die traditionellen Neujahrs-Ehrungen wurden am Freitag bekannt gegeben. Dass Starr in den Ritterstand erhoben wird, war bereits am ersten Weihnachtsfeiertag spekuliert worden. Die legendäre Musik der Beatles können Sie sich hier kaufen