"Wir wollen alles so lassen, wie es ist, und auch das Personal wird natürlich übernommen", sagt Robert Bleiholder. Die würden den Laden ja am besten kennen. So wie Ingrid Reng, die sich seit 1989 in der Kristalldruse im Angerblock um die Kunden kümmert. "Ich habe das eigentlich entspannt gesehen, ich verstehe ja, dass es Veränderungen gibt. Aber natürlich ist es schön, dass der Laden jetzt so bleibt, man kann ja nicht einfach alles umkrempeln."

Wenn der Königshof abgerissen wird, könnte es allerdings etwas enger werden in der Kristalldruse: "Wir haben die Idee, dann mit dem Juwelierladen dort quasi Asyl zu bekommen. Dann müsste man eben etwas zusammenrücken", sagt Rudolf Bleiholder zu den Plänen für die beiden Geschäfte.

"Die gute Seele des Hauses war immer meine Frau", betont Christian Weise, "ich war eher im Hintergrund." Oder in der Welt unterwegs. Von Arizona über Brasilien bis nach Russland und in die Ukraine haben ihn seine Reisen geführt – überall hat er die kostbaren Steine eingekauft.

Kunden aus aller Welt kommen in die Kristalldruse

Denn selbst finden kann man kaum etwas, besonders in Deutschland und Österreich. "In den 60er Jahren war das noch anders, weil es hier nach dem Krieg viel aktiven Bergbau und auch Steinbrüche gab. Und in Österreich sind viele Gegenden schon abgesammelt oder in Naturschutzgebiete verwandelt, wie die Hohen Tauern", erklärt Weise.

Als er in den 60er Jahren noch sein Geschäft in der Clemensstraße betrieb, gab es noch sechs andere Läden dieser Art in München, heute ist nur die Kristalldruse übrig. Das liegt auch daran, dass Christian Weise zusätzlich einen Verlag gegründet hat, der Bücher und eine eigene Zeitschrift vertreibt.

Das lockt Kunden aus der ganzen Welt in die Kristalldruse. "In diesem Jahr habe ich einen 13 Zentimeter großen Aquamarinkristall mit einer Sammlung gekauft, der einzige, der je in Portugal gefunden wurde. Da ist dann ein Kunde extra aus Spanien gekommen", sagt Weise. Obwohl er selbst Geophysiker ist und jahrelang am Institut der Ludwig-Maximilians-Universität geforscht hat, wird er in seiner Begeisterung immer noch oft von seinen Kunden mitgerissen. "Wenn ich da etwa an die Dame denke, die ganz rote Wangen bekam vor Begeisterung über einen Stein, dann sind das schon sehr schöne Erinnerungen", erinnert er sich.

Trotzdem ist es jetzt an der Zeit in den Ruhestand zu gehen – dank der Übernahme durch Bleiholder tut Christian Weise das mit einem guten Gefühl. Und die neue Freizeit? Die will er zum Reisen nutzen. Zu Zielen, die endlich nicht mehr der Beruf bestimmt.

Lesen Sie auch: 70 Jahre AZ - So entstand die Abendzeitung