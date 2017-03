Doch was hat es mit dieser Tradition auf sich? Oberbürgermeister Dieter Reiter, der auch in diesem Jahr wieder symbolisch die Geldbörse der Stadt im Fischbrunnen versenkte, weiß um den Brauch: Durch das Geldbeutelwaschen soll neues Geld in das Portemonnaie gespült werden - insbesondere dann, wenn sich die Faschingszeit als teurer als geplant herausgestellt hat.