Rom - Seit 1946 stürzen sich Mutige in Rom am 1. Januar per Kopfsprung in den Tiber. Auch am Neujahrstag 2018 haben Wasserspringer die jahrzehntealte Tradition fortgesetzt und sich von einer Brücke in den eiskalten Fluss gestürzt. Ob sich die Springer dabei eine Erkältung zugezogen haben, wird sich wohl noch herausstellen.