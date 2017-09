Trachtentrends 2017 So gelingt das perfekte Wiesn-Styling

München - Am 16. September heißt es endlich wieder „O’ zapft is!“, wenn das Münchner Oktoberfest zum 184. Mal seine Pforten öffnet. Doch was tun, wenn man noch immer nicht das perfekte Wiesn-Outfit im Schrank hat? Um sich einen feschen Auftritt auf dem größten Volksfest der Welt zu sichern, bleibt nicht mehr viel Zeit. Die gute Nachricht: Wer die diesjährige Wiesn in Tracht bestreiten möchte, hat auch heuer wieder nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Doch was ist wirklich angesagt und wie finde ich was zu mir passt? Wir fassen die wichtigsten Trachtentrends 2017 exklusiv für Sie zusammen: