Ludwigsvorstadt – Dass Fake-Polizisten es am Telefon immer wieder schaffen, ihre Opfer um teils atemberaubende Geldsummen zu erleichtern, ist bekannt. Ganz offensichtlich gibt's aber noch dreistere Vertreter dieser "Zunft", die auch kein Problem damit haben, ihren Opfern in Uniform und in aller Öffentlichkeit unter die Augen zu treten. So geschehen am vergangenen Montagabend in einem Kaufhaus am Hauptbahnhof.