Tour-Debüt von Rick Zabel Auf Eriks Spuren: Die Zabelhaften

"Als Rennfahrer selber die Erfahrung zu machen, ist sicher noch einmal etwas ganz anderes", sagte er. Zabel, optisch eine Kopie seines Vaters, steht im neunköpfigen Aufgebot des Teams Katjuscha-Alpecin, das in Tony Martin (Cottbus) auch den potenziellen Sieger des Auftaktzeitfahrens am Samstag in Düsseldorf stellt.

Seine eigenen Ambitionen sind weitaus bescheidener. "Das größte Ziel ist, in Paris anzukommen und die Tour durchzufahren, ganz klar. Ich freue mich und will es auf mich zukommen lassen2, sagte Zabel. Er ist kein Vollblutsprinter wie Erik Zabel, der sechsmal das Grüne Trikot der Tour gewann, hat aber dennoch Stärken seines Vaters geerbt. Rick und Erik, die Zabelhaften.

Traum vom Etappensieg

Zabel ist mit einer großen Rennhärte gesegnet. Bereits zweimal beendete er den Giro d’Italia. Vor allem ist Zabel aber eines: schnell. Das soll dem Norweger Alexander Kristoff zugutekommen, dessen wichtigster Anfahrer Zabel ist. "Ich freue mich darauf, mich in den Sprintankünften, wenn es heiß hergeht, zu zeigen. Es wäre super, wenn wir eine Etappe gewinnen könnten und ich einen großen Teil dazu beitragen würde", sagte er.

Wie gut das Gespann harmoniert, zeigte es beim Eintagesrennen Eschborn-Frankfurt Anfang Mai. Kristoff gewann nach mustergültiger Vorarbeit Zabels. Eigene Ansprüche stellt Zabel vor seiner Premieren-Tour nicht, den Traum vom Etappensieg hat er dennoch.

"Falls ein Tag kommt, an dem die Stunde schlägt, wäre es natürlich schön. Darauf hofft man insgeheim", sagte Zabel. Sein Tour-Abenteuer beginnt am Samstag in Düsseldorf. Allein durch seinen Namen rückt er vor heimischem Publikum in den Fokus. "Ich freue mich total darauf, das Flair des Tour-Starts in Deutschland mitzuerleben", sagte Zabel. Das hat selbst Vater Erik nie erreicht.

