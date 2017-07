In der Gesamtwertung führt der dreimalige Tour-Sieger Froome nun mit zwölf Sekunden Vorsprung auf Thomas, der sich ganz in den Dienst seines Kapitäns stellte und auf den letzten zwei Kilometern nicht mehr folgen konnte. Aru liegt auf Platz drei (+0:14 Minuten).

Bester Deutscher war am Mittwoch in den Vogesen Emmaniel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) auf Platz 22 mit 1:17 Minuten Rückstand. In der Gesamtwertung ist Buchmann 14. (+1:29).

Am Donnerstag stehen auf den zumeist flachen 216 km zwischen Vesoul und Troyes wohl wieder die Sprinter im Mittelpunkt. Nach dem Ausschluss von Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) und dem Verletzungs-Aus des Briten Mark Cavendish hat sich der Kreis der Sieganwärter verkleinert. Für Marcel Kittel und André Greipel sind aber vor allem die Chancen auf das Grüne Trikot deutlich gestiegen.