Nach Movistar-Angaben ist Valverde von Mitternacht bis drei Uhr morgens operiert worden, bei dem Eingriff wurden die Verletzung an der Kniescheibe sowie zwei offene Wunden an Schienbein und am Gesäßmuskel behandelt. Der Sprunggelenkbruch soll konservativ heilen. Valverde wird mindestens zwei weitere Tage in Deutschland versorgt, ehe er in Spanien eine mehrmonatige Reha antritt.