Toter Winkel, Das große Backen, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Tele 5: Population 436, Mystery-Thriller

Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 435 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

22:20 Uhr, kabel eins: Der Ja-Sager, Komödie

Der Alltag des Pessimisten Carl Allen (Jim Carrey) wird dominiert von privaten Niederlagen und seiner negativen Einstellung dem Leben gegenüber. Eines Tages trifft er auf einen Motivationstrainer, der ihm die einfache Weisheit mitgibt, doch ausnahmslos alles zu bejahen. Plötzlich bieten sich Carl ungeahnte Chancen, die allerdings auch mit gewissen Gefahren verbunden sind.