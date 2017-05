Nach AZ-Informationen stehen noch zwei Trainingseinheiten an, ehe es am Samstag direkt auf die Ostalb geht: eine am Freitagnachmittag, eine am Samstagmorgen. Die Löwen schotten sich richtig ab in Bad Wörishofen. Gitter am Trainingsgelände, dazu Security. Für Trainer Vitor Pereira geht es um vier Express-Lösungen: Die Spritzigkeit seiner Spieler: Sie dient als Grundlage für die taktischen Feinheiten. Der Portugiese baute kurze Sprints ein. Es geht darum, die Explosivität zu schärfen. Die Löwen schafften es zuletzt kaum, im Eins-gegen-eins am Strafraum durchzubrechen.