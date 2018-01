Bonmann wieder voll belastbar

Denn: Hendrik Bonmann ist nach den Reha-Maßnahmen in Folge eines Syndesmosebandrisses wieder voll belastbar und kann entsprechend konkurrenzfähig in die Vorbereitung einsteigen. Seit der 1,92 Meter große Keeper am Ende der vergangenen Transferperiode vom BVB nach Giesing gewechselt war, hatte er wegen Trainingsrückstandes (und Vorsichtsmaßnahmen) nicht ein Pflichtspiel in der Regionalliga Bayern oder im Toto-Pokal absolviert.