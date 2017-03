Torwart ist verletzt Vor Real-Kracher: Neuers Ausfall bereitet Bayern Sorgen

Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, musste sich Neuer aufgrund einer Trainingsverletzung am Mittwochabend einem kleinen Eingriff unterziehen. Die Operation bei dem 31-Jährigen sei zwar optimal verlaufen, der Nationaltorwart wird dem FC Bayern jedoch vorerst am Samstag gegen den FC Augsburg und am Dienstag bei 1899 Hoffenheim fehlen. Seine Real-Generalprobe könnte der Torwart dann am 8. April im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund feiern.