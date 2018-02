Ähnlich wie mit seinem coolen Spruch über seine nachweihnachtlichen "Rundungen" ("Freunde, dieser Bauch war sehr teuer") reagierte er jetzt im Gespräch mit den Pressevertretern: "Ich glaube, meinen letzten Sixpack hatte ich vor zehn Jahren. Ein, zwei drei Kilo müssen noch weg", gibt sich der wuchtige Stürmer angesichts seiner Vorhaben auf und neben dem Platz geständig. Mölders Mission: Ohne die Kilos Nummer eins, zwei, drei in Liga drei! Abspecken und aufsteigen, wenn man so will.

Wie geht es mit Sascha Mölders weiter?

Eine Frage, die sich der Routinier jetzt schon stellt, viel mehr stellen muss: Was passiert Danach? Mölders’ Kontrakt läuft im Sommer aus, Vertragsgespräche bisher Fehlanzeige. "Stand jetzt weiß ich nicht, was ich ab Sommer mache. Ich gehe davon aus, dass Sportchef Günther Gorenzel bald auf mich zukommen wird", so Mölders. Klare Aussage des gebürtigen Esseners, der er erstaunliche Worte über Daniel Bierofkas Rolle bei seinen Zukunftsplanungen folgen lässt: "Biero ist sehr wichtig für mich. Ohne ihn hätte ich das mit Sechzig wohl gar nicht gemacht. Ich mache auch von ihm abhängig, wie es weitergeht."

Heißt: Sollte der ambitionierte Trainer im Falle eines Nicht-Aufstiegs oder sich zuspitzender Machtkämpfe der Vereinsbosse mit Investor Hasan Ismaik womöglich keine Lust mehr haben und Sechzig verlassen, geht dann auch Mölders? In jedem Fall wolle er noch "zwei, drei Jahre" spielen, bevor er seine aktive Karriere beenden und sich der Trainerlaufbahn zuwenden wolle: "Ich will alle Trainerscheine machen und den Fußball-Lehrer haben, bevor ich 40 bin."

Mölders über die Routiniersrolle

Doch vorher hat Mölders noch etwas zu erledigen. Torhunger? Nach wie vor ungestillt, so Mölders, wenngleich er sich im Zweifel auch mit Vorlagen zufrieden gebe: "Ein Stürmer will immer Tore schießen, aber früher war mir das wichtiger. Das sagen viele, aber ich meine es wirklich so." Wichtig sei ihm auch seine Rolle als Routinier: "Da nehme ich mir auch das Recht raus, einem Jungen mal in den Arsch zu treten, wenn es sein muss." Für ihn zähle "nur der Erfolg, alles andere ist mir egal." Auch der Ruhm vergangener Tage oder die perfekt austrainierte Figur.

