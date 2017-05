… über die Einstellung: "Bochum hat sich am Ende nur noch auf das Kontern verlegt. Für die geht es um nichts mehr, dann fangen wir uns solch einen Konter am Ende. Das war der Nackenschlag."

… auf Nachfrage der AZ, was er den Fans zu sagen habe: "Dass wir mindestens genauso enttäuscht sind. Auch sehr, sehr wütend, weil wir heute eine Riesen-Chance hatten. Jetzt können wir ein, zwei Tage frustriert und sauer sein. Dann müssen wir das Spiel analysieren und schleunigst die Köpfe nach oben bekommen, damit wir am Sonntag in Heidenheim auch wieder auf drei Punkte gehen können."

… über den möglichen Abstieg: "Man geht jedes Szenario durch, was passieren kann. Es gibt keine Garantie, dass wir am Sonntag gewinnen und die anderen verlieren. Wir müssen für alles gewappnet sein. Wir werden aber definitiv in Heidenheim Gas geben und zusehen, dass wir die drei Punkte holen."

… auf AZ-Nachfrage, welchen Eindruck Vitor Pereira auf ihn macht: "Er wirkt sehr, sehr sauer und enttäuscht über die Niederlage."